Lugejakiri: ostuhullud ei saa enam parklas hakkama! 

„Sõitsin parklasse, kus esimesena jäi ette maastur, mis suurema õigusega ronis kõnniteele parkima. Peamine, et saaks poeuksele võimalikult lähedale. Ega siis suurt saaki ka käruga poest jaksa liiga kaugele tirida. Jäi mulje, et võimaluse korral oleks ta meelsasti autoga poodi sisse sõitnud. Õnneks jäi see tegemata.“