Eesti 200 | Noored maksku vähem tulumaksu 

Kuulasin eelmise nädala Vikerraadio „Reporteritunni“ saadet, kus maksude teemal arutlesid Maris Lauri, Viktor Trasberg ja Tarmo Jüristo ning nad vaidlesid samade igivanade asjade üle. Debatt, kas tulumaks peaks olema proportsionaalne või astmeline, on juba nagu lõputu järjejutt või lausa seebikas.

Arvamusi on erinevaid ja mõlemal viisil on omad plussid ja miinused. Kuid las see vana vaidlus olla – sellega ei jõuta kunagi lõpliku otsuseni. Samuti tunduvad tervikpildis tühised ka arutlused, mis vaagivad piltlikult, mitmegrammist kuldketti või mitmemeetrist sõiduautot peaks hakkama maksustama.

Noored peaksid vähem maksma

Prooviks vaadata enam tulevikku ja leida innovaatilisemaid lähtekohti, näiteks tulumaksu teemadel. Minul kui noorel inimesel on järjest enam selge, et eri eluetappidel on erinevad nii sissetulekute suurus kui ka raha kulutusvajadus. Seetõttu tulekski mõelda raamidest välja ning muuta tulumaksumäär vanusest sõltuvaks.

Noor, kes on pärast mis tahes tüüpi kooli lõpetamist asunud tööturule, on kõigepealt väljakutse ees leida endale sobiv töö. Tihti aga erialast tööd kohe ei leita ning tuleb leppida ajutiselt ka muu tööga. Ent mis tahes töö puhul ei pruugi palga suurus olla noore jaoks kuigi ootuspärane, ja isiklik elugi on vaja rööbastele saada.

See tähendab paljude jaoks oma kodu soetamist ja muid vajalikke, ent väga suuri kulutusi. Noored on üldjuhul teadlikud sellest, et paikselt elades ei tasu korteri üürimine pikas perspektiivis ära. Sellepärast paljud noored tõdevadki, et just sel eluetapil võib olla neil elu jooksul suurim raha defitsiit ja seda eriti ajal, kui püütakse laenuraha abil eluaseme soetamiseks koguda sissemakseraha. See on keskmise noore jaoks väga keeruline ülesanne ning eeldab teatud perioodil suurt säästudistsipliini ning kärpeid kulutustes meelelahutusele, hobidele jm arendavale.

Tulumaksuastmed vanuse järgi