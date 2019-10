Juhtkiri | Kas ajateenistus läheb liiga mugavaks? 

Reservväelased meenutavad ajateenistuse ebameeldivaima küljena tihti just kasutut molutamist. Samas on arusaadav, miks see paistab lumehelbekeste hädaldamisena neile, kelle ajateenistus jäi aega, kui sõdurite kannatuste vastu (rääkimata nende leevendamisest) ei tundnud huvi õieti keegi. Vaevalt igatseb keegi neid aegu tagasi.

Nii paistab mitmes mõttes tegu olevat kunstliku muudatusega, mis teeb paljude ajateenijate elu mõnusamaks ainult näiliselt. Küll aga tuleb uuenduse juurutajaid tunnustada selle eest, et vanadesse harjumustesse kinnijäämise asemel püütakse leida viise, et muuta ajateenistus vähem vastumeelseks. Siit edasi tuleb aga küsida, et kui vaba aja mõtestatud sisustamine on endiselt probleem, siis miks ei võiks ajateenistus olla tunduvalt lühem?