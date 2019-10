Eesti uudised Allilmaliidri kohtutoimikust vaatab vastu eksministri foto Henry Linnard , täna, 20:40 Jaga: M

GALERII

TUNNEB END ÄRA: Eksminister Arto Aas pakub, et tema pildi puhul, mida on politsei kurjategija tuvastamise fototabelis kasutanud, on tegu ammuse dokumendifotoga. Foto: Tiina Kõrtsini

Õhtuleht leidis allilmategelaste vanast kriminaaltoimikust toonase parlamendiliikme ja hilisema ministri Arto Aasa foto, mis pidi aitama tuvastada kõrval olevat kurjategijat.