Prokuratuur uurib, miks rasedale naisele kääridega kõhtu torganu vaid kolm päeva vangis oli

"Perevägivallale peab järgmine riigi kindlakäeline reageerimine. Prokuratuuri ülesanne on arvestada nii kannatanuga ja teha kõik selleks, et teda aidata, kui ka mõjutada teo toimepanijat selliselt, et ta enam kunagi sellist tegu toime ei paneks. Selle kriminaalasja otsust analüüsitakse järelevalve korras juhtivprokuröri poolt, et välja selgitada, kas prokuratuur tegi omalt poolt kõik vastavalt meie asutuses kehtivatele põhimõtetele," kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Saskia Kask.