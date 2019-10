USA presidendivalimiste populaarne kandidaat jättis ootamatu terviserikke tõttu kõik üritused ära 

Alles teisipäeva õhtul kõneles Sanders Nevadas oma kampaaniaüritusel, kui tundis end õhtu edenedes järjest halvemini ning kurtis, et tal on rinnus valu. Haiglas leidsid arstid, et üks tema arteritest on ummistunud ning olukord vajas otsekohe sekkumist.

Arstid sisestasid Sandersi arterisse edukalt kaks koronaarstendi, mis veresoonte ahenemist takistavad. Tegemist ei ole väga kurnava protseduuriga ning assistentide sõnul on senaator järgnenud päeval juba heas tujus ja jutukas, kuid jääb mõneks päevaks arstide hoole all puhkama ning plaanitud üritused jäävad teadmata ajaks ära.

Vermonti osariigi senaator Bernie Sanders on New York Timesi küsitluse andmeil hetkel populaarsuselt kolmas demokraatide presidendikandidaat. Tema ees on endine asepresident Joe Biden ning Massachusettsi senaator Elizabeth Warren. Viimasega on Sandersil tõsisem konkurents, kuna Warren tõstab kampaaniaürituste algusest saati järjekindlalt populaarsust ning tõukas Sandersigi teiselt kohalt minema. Sellegipoolest õnnestus Sandersil möödunud kvartalis koguda rohkem toetusi kui ühelgi teisel demokraatide kandidaadil: 25,3 miljonit dollarit (u 23 miljonit eurot).

Põhikonkurendid Biden ja Warren soovisid juba Twitteris Sandersile kiiret paranemist ning mõlemad ootavad teda tagasi kampaaniarajale.

78aastane Sanders oleks valituks osutumise korral vanim ametisse astuv president USA ajaloos (seni on selleks praegune president Donald Trump). Mure eaka kandidaadi tervise pärast pole esmakordne, selle aasta veebruaris ilmus ta avalikkuse ette, suur plaaster üle pea, kuna olevat duši all käies kukkunud.