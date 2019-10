Helikopter vinnas looduskaitsealal lohesurfari õhku 

Möödunud nädala neljapäeval oli ilmselt mandrilt pärit mees Vesitükimaal Sääre looduskaitsealal surfamas ja kuna tuuleolud polnud soodsad, kasutas ta õhkutõusmisel helikopteri abi.Pealtnägijad arvasid helikopterit tiirutamas nähes algselt, et tegu on päästeoperatsiooniga. „Mingi päästeoperatsioon see ei olnud,“ kinnitas Sõrves lindude vaatlemisega tegelev Mati Martinson. „Lohelaudur üritas lihtsalt Vesitükist startida, algul ühelt poolt kaldalt, siis teiselt poolt. Kui ei õnnestunud, tulid Paargu taha maha. Lohelaudur pani rull-laua alla ja piki teed, lohe pea kohal, ajama.“Martinsoni hinnagul võib taolist tegevust hinnata nii ja naa. „Eks hinnangu peab andma keskkonnainspektsioon, kuid tegevus toimus väljaspool lindude pesitsusaega ja sellega vastuollu ei mindud,“ sõnas ta.„Meie Saaremaa büroo on juhtumiga kursis, aga seaduserikkumist antud juhul ei ole – looduskaitseseadus ega kaitse-eeskiri õhusõidukitega seonduvat ei reguleeri,“ ütles keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul. „Menetlust ei ole alustatud.“