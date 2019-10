PENSIONIREFORM: igal kümnendal Eesti perel on palgapäeva eel arvel alla 10 euro – nemad on teisest sambast lahkujad 

Kui palju on eestlastel sääste? Keskmiselt 7 443,3 eurot. See on aga petlikult suur number, sest ebaproportsionaalselt suur osa rikkust kuulub väikesele kildkonnale. 2017. aasta andmete põhjal oli Eesti kõige varakama viie protsendi käes suisa 45 protsenti kogu rikkusest. Nende inimeste tõttu on ka keskmine vaba raha summa kohutavalt kummis.