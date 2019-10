Eesti uudised Intervjuu oma naist peksnud Daniel Sepaga: „Kui saaksin süütunde vahetada viieaastase vanglakaristuse vastu, teeksin seda...“ Kristiina Tilk , täna, 15:57 Jaga: M

KAHETSEB: Daniel ütleb, et kahetseb seda, mida on teinud, ning tahab uskuda iseenda parimat versiooni ehk sellesse, et säärased jubedad teod, nagu ta pani toime enda endise elukaaslase peal, ei kordu enam iialgi. Foto: Rauno Vahtre

13. november, 2018. Teismelisena poliitikas kaasa löönud ja 2012. aastal telesarjas „Elu keset linna“ mänginud Daniel Sepp (26) kirjutab suhtlusvõrgustikus Twitter: „Teinekord vaatad rõdult alla ja mõtled, et mis häält teeb kolju vastu asfalti katki praksatades?“