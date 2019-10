MUUKEELSETE ELU SOOMES: „Eestlased ei tunne eriti tugevat tungi siin integreeruda.“ 

Inglisekeelne väljaanne Helsinki Times vahendab kokkuvõtet Soome pealinnas ning selle ümbruses läbi viidud uuringu tulemustest. Uurijad küsitlesid muukeelseid elanikke Vantaas, Helsingis ja Espoos, keskendudes viiele suurimale võõrkeelse emakeelega inimrühmale. Nendeks on somaalia, inglise, araabia, vene ning eesti keelt kõnelevad inimesed.

Enam kui kolmveerand küsitletutest tunneb, et on saanud kas enam-vähem või täielikult Soome ühiskonna liikmeteks. Väiksem osa välismaa taustaga elanikest leiab lausa, et ongi soomlased. Kõige rohkem identifitseerib end soomlasena somaali keelt kõnelev inimene (43 protsenti ehk ligi pooled vastanud somaalia keele rääkijatest), kõige vähem aga eesti keele kõneleja (10 protsenti).

Uuringu läbiviija Pasi Saukkonen selgitab, et kuna enamik eestlasi elab Soomes töö tõttu ning paljud neist plaanivad kunagi kodumaale naasta, pole selles midagi väga imestada.

„Eestlased ei tunne eriti tugevat tungi siin integreeruda,“ sõnas Saukkonen.

Absoluutselt kõigi viie keelegrupi esindajad tundsid väga tugevat seost oma päritolumaaga, samas näiteks somaallased ei näe mingit probleemi n-ö topeltidentiteedi omamises, pidada ennast ühtaegu nii soomlaseks kui somaallaseks.

Somaallased oskavad ka kõigist viiest rühmast kõige paremini soome keelt. Samas on paradoksaalne see, et neil on teistest palju vähem soomlastest sõpru ja lähedasi. Tervelt 45 protsenti tunnistas, et neil pole ühtki soomlasest sõpra.