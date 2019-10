SOOME POLITSEI: Kuopio mõõgarünnak on praeguse seisuga müsteerium 

Ajaleht Keskisuomalainen spekuleeris pärast mõõgarünnakut, et selle peamine sihtmärk oli surma saanud naine. Helsingin Sanomat seevastu teatas kolmapäeval, et ründajal ei olnud teadaolevalt suhet ei tapetu ega haavatutega.

SÜNDMUSKOHT: Kuopios asuva Hermani kaubanduskeskuse juurde on toodud lilli ja küünlaid. Seal asub ka Savo ametikool, kus mõõgarünnak toimus. Foto: Imago/Scanpix

Kuopio ülikoolihaigla teatel on ohvrid vanuses 15-50 aastat ja neist seitse on naised. Savon Sanomat teatas kolmapäeval, et üks ohvritest on Ukrainast Harkivist pärit noor naine. Kuna uurimise juht Olli Töyräs keeldus ajakirjanike küsimustele vastamisel avalikustamast tapetu rahvust, siis ei ole välistatud, et ta ongi ukrainlanna.