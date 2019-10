ERRi uue telemaja eest hiigelarve esitanud ekrelast võib oodata kriminaalmenetlus 

ERRile teadaolevalt käisid ERRi uue telemaja ideekonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektide esindajad kolmapäeval politseis vestlemas seoses sellega, et EKRE liige Endel Oja oli saatnud neile ebamääraste ja arusaamatu sisuga konsultatsiooniteenuste eest 10 000eurose arve.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas sõnas, et nad on Oja tegevusest teadlikud ja kaaluvad hetkel, kas neile esitatud info pinnalt on alust kriminaalmenetluse alustamiseks.