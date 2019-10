Radaritest tingitud piirangud tuuleparkidele võivad kaduda 2024. aastal 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsler Timo Tatar kommenteeris ERRi uudisportaalile, et seni veel otsuseid tehtud pole, kuid esmaspäeval sai valitsus sellest otsusest põhjaliku ülevaate ja prognoosi, palju selline muudatus võiks riigile maksma minna. Tatar sõnas, et muudatuse kulud jäävad alla 100 miljoni euro ja see rahastus loodetakse saada Euroopa Liidu eelarvest.