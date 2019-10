Maaeluminster M.V.Woolist: toidu ohutust ei määrata ajakirjanduses ilmunud pealkirjade järgi 

„Vastutustundetute ja põhjendamatute süüdistustega on nädalaga Eesti toiduainetetööstusele juba tekitatud nii ulatuslik rahaline kui ka mainekahju. Meie kaubanduspartnerite silmis on löögi saanud Eesti kui usaldusväärse tootja maine. Siseriiklikult on tarbijad loobumas või loobunud mitmete kalatoodete tarbimisest,“ kirjeldas minister olukorda ja mõistis toimunu hukka.

Ministeerium kinnitab, et Eesti kalatööstuses, sh M. V. Woolis valmistatud tooted, on praegustel andmetel ohutud. Vastupidiseid tõendeid seni ei ole Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ministrile esitanud. „Toiduseadus näeb ette väga selged ja jõulised abinõud, et takistada tervisele ohtlike toodete turule pääs. Olukorras, kus ettevõtja on VTA tegevuse kohtusse kaevanud, ei pea VTA ametnikud „Pealtnägijasse“ ega mujale meediasse minema, et avalikkuses kahtlusi külvata ning kohtu suhtumist kallutada, vaid ootama ära kohtulahendi,“ sõnas minister, kes märkis, et temale ei ole esitatud mitte ühtegi riikliku järelevalve menetluses kogutud tõendit, mis kinnitaks, et M.V.Wooli kalatooted on põhjustanud isikute surma.