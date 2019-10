Aurupuhasti on kemikaalidest efektiivsem ning teeb tervisele head 

Tervis, aeg, puhas kodu ja mugavus – just need on aurupuhasti plussid kemikaalide ees.

„EstVap masinasse läheb tavaline kraanivesi, millega saab kõik puhtaks. Mitte mingeid kemikaale ei ole vaja. Aja ja mugavusega tahan öelda, et inimene saab kiiresti ja efektiivselt hea tulemuse ning ei kuluta palju oma väärtuslikku aega koristamisele. Kui me peame mopiga koristades kümme korda üle põranda käima, siis auruga vaid korra,“ selgitab EstVap plusse SP Marketing & Sale müügiesindaja Siim.

Puhas kodu tähendab aga seda, et inimene saab ka raskest mustusest kergesti jagu. „Teatud kemikaalidega ei õnnestu puhastada kõiki rasvu, katlakivi ja lupja, kuid aurupuhastis on temperatuur 140 kraadi. See avab oma temperatuuriga poore – samamoodi nagu inimene saunas. Hakkame ju kuumusega higistama ja mustus tuleb välja,“ lisab müügiesindaja.

Ta nendib, et igas kodus leidub nii-öelda murelaps. „Minu kogemuse järgi on kõige probleemsemateks köögiahjud, vannitoas olevad plaadivuugid ja dušikabiini klaasid. Inimesed kurdavad, et nad kasutavad keemiat, kuid see haiseb ning nahk tõmbab neid aure sisse. Kõik allergiad ja astmad on tegelikkuses sellega seotud,“ räägib asjatundja.

EstVap masin maksab 1400 eurot – tõepoolest, see hind võib esialgu veidi ehmatada. „Mina ütlen, et kvaliteet maksab ja paraku odavad asjad ei ole kvaliteetsed. Mõnikord pole oluline, kui palju toote eest maksad, vaid see, palju ta sinu eest ära teeb ning millised vajadused rahuldab,“ toonitab Siim. Asjatundja toob välja, et eestimaalane kulutab ebatervislikele kemikaalidele kuus keskmiselt 15-20 eurot. „Aastas on see ehmatavad 180-240 eurot. Masinaga taolist kulu ei ole,“ tõstab ta esile. Mainitud matemaatikale tuginedes teenitakse EstVapile kulutatud summa tagasi juba mõne aastaga. Pealegi on tegemist pikaajalise investeeringuga, sest masin töötab 10-15 aastat.

Foto: Erakogu

Müügiesindaja tunnistab, et satub tihti ka klientide juurde, kes on ostnud poest suvalise paarisaja eurose aurupuhasti. „Siis näitan mina, kuidas EstVap töötab ning inimene on tõeliselt üllatunud. Korduvalt on tulnud ette juhuseid, et avaldatakse soovi kohe esitluse käigus EstVap osta. Kui inimene näeb oma silmaga, mida toode teeb, siis pole takistuseks ükski hind,“ sõnab ta.