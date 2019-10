JÄRGMINE PEATUS | Malta – riik, kus abielulahutus lubati kümmekond aastat tagasi, kuid vindisena juhtimine on okei 

Loomulikult räägime Kristo tööst ja eluolust, kuid peaasjalikult keskendume Malta kontrastidele. Ja neid on palju.

Malta on sügavalt katoliiklik riik, kus abielulahutus oli veel kümme aastat tagasi keelatud, samas on lubatud samasooliste abielu. Maltal on viimase Euroopa riigina keelatud abort.