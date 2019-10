Rahandusministeeriumi nõustaja: rahapesuks on vaja vaid pankuritele kokaiini pakkuda 

Orukase sõnul on rahapesuvastases võitluses keskendutud täiesti valedele asjadele ja seeläbi on nõuded liialt karmiks aetud. „Aga elu näitab, et paberist saab alati mööda minna,“ sõnas ta ja lisas, et pole mõtet minna samamoodi edasi, võtta kõik reeglis üle ja lihtsalt ametnikele meeldida.