FOTOUUDIS | Traktoriprotest vallandas Hollandi ajaloo suurima liiklusummiku 

Traktorite rodu Hoogeveeni ja Meppeli vahel. Foto: EPA/Scanpix

Hollandi põllupidajatel on üks küllaltki lihtne ja inimlik põhjus, miks streik toimus: solvumine. Farmerid reageerisid väga valuliselt meedias ja muidu ühiskonnas esinevale arvamusele, et just nemad on suuresti süüdi riigi lämmastikusaaste probleemis. Üks hiljuti avaldatud raport soovitab sulgeda aegunud tehnoloogiaga karjafarmid, et lämmastikusaastet vähendada. Sama raport soovitab ka kiirusepiiranguid alandada.