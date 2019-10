Lugejakiri Lugejakiri: eestlane on enesekeskne laiskloom, kes jääb poekäruga hätta Ohtuleht.ee , täna, 20:41 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Juba mugav ja keskkonnale soodne variant on võtta poekäru, laduda see kaupa täis, et siis pärast sellega autoni kärutada ja kogu kraam ümberlaadida. Lisaks ka palju odavam kärutajale – kotti ei pea ostma! Aga! Selle juures on üks suur aga. Inimesed jätavad parklas oma poekärud suvalisse kohta vedelema,“ leiab toimetusse helistanud 49aastane Egon.