Kurjategijateks tembeldatud ekspolitseinikud nõuavad kohtus politsei-ja piirivalveametilt hüvitist

Tallinna ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata. Moori ja Mätliku lepingulise esindaja Indrek Repnau sõnul avaldas liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe politsei siselistis, et Meelis Moor ja Urmas Mätlik on kaalude kontrollpingi motokuurist ära viinud ning nendele on esitatud kahtlustus. „Kui isikud õigeks mõisteti, ei peetud vajalikuks siselisti postitatut ümber lükata,“ rääkis Repnau Õhtulehele. Seda paluti teha PPA-l, kuid Repnau sõnul tulemust ei olnud. Nii ongi Moor ja Mätlik nüüd esitanud Tallinna halduskohtule kaebuse PPA vastu, milles taotlevad siselisti postitatu ümberlükkamist ja neile põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamist