Eesti uudised PRESIDENDI MAJAEHITUS VENIB TEIST AASTAT: Rüütlitele kodu ehitada lubanud arendaja varjab ettevõtte dokumente Kristiina Tilk , täna, 20:15 Jaga: M

GALERII

EHITUS VENIB: Arnold Rüütli uue kodu ehitus on veninud juba päris algusest peale. Mis põhjustel täpsemalt, on endiselt küsimus, millele vastust pole. Foto: Tiina Kõrtsini

President Arnold Rüütli uue eramu ehitus Maarjamäel on veninud algusest peale. Kevadel jõudsid kohale kauaoodatud uksed ja aknad, kuid suve jooksul ei ole olulisi arenguid olnud. Majakarpi ümbritsevad küll tellingud, kuid suures plaanis on see ka kõik.