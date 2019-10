Relv, millega mõrvati Berliinis endine tšetšeeni sõdalane, oli pärit Eestist 

Sokolov on ilmselt 176 sentimeetri pika ja 86 kilo raske mehe varjunimi. Kui ta 31. juulil Moskvast Prantsusmaale lendas, pidid piirivalvurid kontrollima ta välispassi Venemaal välja antud passide nimekirjast Rospasport. Kui sellenimelist inimest seal pole, siis lennukile ei lasta. Järelikult on võimalik, et 31. juulil oli Sokolov Rospasportis registreeritud, kuid kadus sealt kähku. Selleks võib korralduse anda vaid FSB.

Samas selgitasid ajakirjanikud välja, et Sokolovi kehal on silmatorkavad tätoveeringud, mis luureagentidele ei ole lubatud, sest nende järgi saab inimese kiiresti identifitseerida. The Insider väidab, et ilmselt kasutasid julgeolekuteenistused kriminaalse taustaga „ühekordset“ agenti, mitte enda kaadritöötajat.