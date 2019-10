VIDEO | Vaata, kuidas must auk hävitab meie Päikese suuruse tähe 

Sündmus, mille tabas satelliit TESS ning millest teadlased lõid alloleva illustreeriva animatsiooni, on äärmiselt haruldane. Galaktikas, mis on sama suur kui meie oma, toimub selline asi vaid kord 10 000-100 000 aasta jooksul. Ent galaktikaid on universumis miljardeid.