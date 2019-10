GALERII | Tammsaare pargis startis taimetoidu väljakutse „22/66“ 

„Eestlane sööb aastas keskmiselt 80 kilo liha, mida on kaks korda rohkem kui Tervise arengu instituut soovitab,“ rääkis väljakutse kommunikatsionijuht Liis Hainla. „Mida jõukam on riigi elanikkond, seda rohkem süüakse liha. Liigne lihasöömine aga põhjustab südame-veresoonkonna haiguseid. Meie loodame, et väljakutse innustab eesti inimesi sööma rohkem puu- ja köögivilju!“