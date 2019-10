Avo-Rein Tereping | Riiklik pension tuleb siduda laste arvuga 

Teiseks põhjuseks, miks ei tohtivat mingil juhul teist sammast vabaks lasta, on hirm (pigem küll hirmutamine), et tekib suur hulk inimesi, kes on sunnitud vanaduspõlves käppa imema, ehk teisiti – veendumus, et inimesed ei oska/suuda/taha kindlustada endaga toimetulekut pikas perspektiivis. Tasub tähele panna sedagi, et neis kahes seisukohas on üllataval kombel samas paadis (vaatamata ilmavaate vastandlikkusele) nii sotsid kui ka reformierakondlased.

Saajal tekib kohustus anda

Mõned vastuväitjad arvavad, et ei olegi õigust oodata lastelt midagi selle eest, et vanemad on nad üles kasvatanud. Ometi kohustab selleks isegi Põhiseadus! Selle § 27 sätestab: Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. Ja et asi oleks selgem, lisab Perekonnaseaduse § 96: … Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased (see tähendab – nii vanemad lastele ja lapselastele kui ka vastupidi). Loomulikult on igaühel õigus otsustada, kas ta soovib saada seadusejärgset toetust oma lastelt või mitte, kuid vabastada lapsi sellest kohustusest ilma Põhiseadust muutmata ei ole võimalik. Ja kui mõelda ühiskonna sidususele, siis oleks see lausa kuritegelik.

See Põhiseaduse säte on igati loomulik. Ühiskonna sidususe üheks aluseks on solidaarsusprintsiip, andmise ja saamise tasakaal, mis kujuneb inimesele ürgomases vastastikuses kohustumuses – kui sulle on antud, siis on sul ka kohustus vastu anda. Muidugi ei ole vanema ja lapse vaheline armastus äritehing, kui mõista äritehingut kitsalt – nii nagu see toimub ärimaailmas. Kuid inimestevahelistes suhetes on armastus alati seotud vastastikuse andmise ja saamisega. Andmise-saamise suhe toimib laiemaltki. See on sotsiaalne nähtus, mille puhul saajal tekib endalegi teadvustamata kohustumus midagi vastu anda. Sellel põhineb niisugune harjumuspärane tegevus nagu kinkimine. Kui ei ole tegemist sotsiaalselt hälbinud tüübiga, tekib kingituse saajal kohustumus midagi vastu anda (kui mitte kohe, siis hiljem). Vastastikusel saamisel-andmisel põhineb kogu inimeste sotsiaalne eksistents, see loob ühiskonna sotsiaalse sidususe, see ongi solidaarsus.

Kohustuslikuks muudetuna vähendab II sammas ühiskonna sidusust, sest annab sõnumi – su vanaduspõlv ei sõltu niivõrd sellest, kui palju oled sa panustanud lapsi kasvatades ühiskonna jätkusuutlikkusesse, vaid sellest, kui palju sa oled ise tööd rabanud. Kusjuures II sammas on nagu kimäär – ühelt poolt panustab sellesse riik (tõsi küll, esimese samba arvelt), teiselt poolt on inimesele pandud kohustus ise teha sissemakseid. Midagi vahepealset individuaalsest ja riigi panusest.

Lisaks antakse fondid hallata halduritele, kellel ei ole mingit motivatsiooni vara kasvatada, küll aga on tugev motivatsioon neid fonde omada. Kuid teise samba üheks eesmärgiks oli seatud „individuaalse huvitatuse ja vastutuse suurendamine pensionisüsteemis“. Millest siis tuleb see individuaalne vastutus, kui sammas on kohustuslik? Kohustuslikkuse puhul ei saagi inimesel tekkida ei huvitatust ega vastutust. Seetõttu (ja veel mitmel põhjusel, millest on palju kirjutatud) ei saa II sammas niisugusel kujul täita talle seatud eesmärke ja on mõttetu.

Ühiskond on iidsetest aegadest toiminud nõnda, et abivajajaid (olgu need lapsed või väetiks jäänud vanemad) toetavad sugulased ja teised lähedased. See on nõnda erinevate rahvaste juures, see on sotsiaalne norm. Kui ka seaduses ei oleks sätestatud ülalpidamiskohustust, toetaksid lapsed oma vanemaid (ja lisaks ka neid, kel polnudki lapsi) pensionisüsteemi I samba kaudu ikkagi, sest riigipensioni raha ei teki ju sellest, kui palju inimene on elu jooksul tööl käinud ja riigimakse maksnud. See raha tuleb meie tööealiseks saanud laste sotsiaalmaksust. Ometi annab ka pensionisüsteemi I sammas sõnumi – kindlustatud vanadusepõlveks piisab vaid sellest, et kõvasti tööd rügada ja tööaastate jooksul makse maksta. Kuid see on ju vale!