Juhtkiri | Kas kõrgharidus peab olema tasuta? 

Küll ei tähenda see ilmtingimata pöördumist 2013. aasta eelsesse aega, kus paljud üliõpilased ei maksnud kraadiõppe eest midagi, osad aga väga palju, mõjudes kohati diplomite ostmisena. Pigem nähakse, et kõik tudengid maksaksid 1000-3000 eurot õppeaasta eest. Raha ei pea seejuures tulema alati üliõpilase (või pigem tema vanemate) taskust – erialadele, millele on tugev riiklik nõudlus, võiks üliõpilasi meelitada stipendiumitega. Ka õppelaenu tagasimaksmist saaks korraldada riigile soodsalt: näiteks nii, et sellest kohustusest pääseks parimad lõpetajad, teatud ajaperioodiks Eestisse tööle jääjad jne.

Õigesti rakendatult võiks see olla suurepäraseks hoovaks, kuidas kõrgkooli lõpetajate arvu, mis olevat praegu liigselt humanitaaralade poole kaldu, tööturu nõudlustega paremini kooskõlla viia. Pealegi võiks rahaline omavastutus nii mõndagi ülikoolis õnneproovijat panna kaaluma kutsehariduse arvukaid võimalusi, mille maine on siiani kahetsusväärselt madal. Vaid 67% kõrgharidusõpingute lõpetamise määr viib aga mõttele, et oma õpingud võiksid igal juhul kinni maksta need, kes lõputunnistuseni ei jõuagi.