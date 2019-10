GALERII | Narva tüdruk sulatas oma silmade ja keelega Mart Helme südame 

Kõige meeleolukama etteaste tegi mikrofoni taga siseminister Helme, kes avaldas, miks meie sügispealinnal leidub tema hinges eriline koht: „Minu mälestused Narvast lähevad tagasi aastasse… Aasta siis oli vist 65. Lõid läänes laineid Biit-el-sid. Kunagi ma laulsin sellist laulu.

Sellest ajast peale on mul Narva suhtes soe tunne. Mul on need ilusad pruunid säravad silmad tänase päevani meeles. Vanamees, 70aastane, aga ikka igatsen neid säravaid silmi. Tänu sellele tütarlapsele, uskuge mind, tänu temale, on mul Narva suhtes väga soe tunne.“

Helme sõnul on Narvas avatud eesti keele maja kui lõke, mis tõmbab enda peale pilgud ning annab sooja. „Ei ole normaalne, kui Eestis vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed ja eesti keelt kõnelevad inimesed suhtlevad omavahel inglise keeles. See on perversne. Eesti keeles tuleb suhelda!

Loomulikult avab eesti keel palju rohkem uksi, ka vene keel avab palju uksi. Pole kahtlustki, et tänu sellele, et ma oskan suhteliselt hästi vene keelt, on minu ees elus avanenud mitmeid uksi, mis muidu poleks avanenud. Aga see on kahesuunaline tänav ja kui eesti keel sellelt tänavalt puudub, on see tänav tunduvalt vaesem – justnagu mõned vaateaknad oleks kinni kaetud, tuled ära kustutatud,“ sõnas EKRE juht.