FOTOD | President Kaljulaid kohtus Albaania riigipeaga

„Eesti on ja jääb Euroopa Liidu laienemise tugevaks toetajaks ja avatud uste poliitika on alati olnud osa meie nägemusest. Mõistagi on laienemisel omad tingimused ja Euroopa Liidu poole pürgivad riigid peavad reformidega jätkama, aga need muutused – õigusriik ja ettevõtluskliima, demokraatlike väärtuste austamine – ei ole vajalikud mitte ELi, vaid nendes riikides elavate inimeste jaoks,“ ütles president Kaljulaid kohtumisele järgnenud pressikonverentsil. Konkreetsete kuupäevade asemel on riigipea sõnul hoopiski olulisem sõnum, et tingimuste täitmisel riigid liitumisläbirääkimisteks laua taha ka kutsutakse.