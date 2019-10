Õigusbüroo: Igor Stulov oli üks meie kõrgeima hinnaguga juriste 

Eesti Õigusbüroo kommenteeris Õhtulehele, et Stuloviga on praeguseks töösuhe lõppenud. Mehe sõnavõtud tulid tervele büroole üllatusena, kuna Stulov oli üks nende hinnatumaid juriste.

Porss seletas, et nende büroo juristidele ei ole seatud mingisuguseid piiranguid sotsiaalmeedias suhtlemise kohta. Piiride ja oma sõnade mõju mõistmine on asi, mida igalt juristilt eeldatakse. „Kui meie väärtushinnangud ja arusaam teatud asjadest läheb töötajaga kardinaalselt lahku, siis ei sobi inimene tõenäoliselt ka meie ettevõtte nime all tegutsema,“ selgitas Porss.

Eesti Õigusbüroo tegevjuht Artur Fjodorov kommenteeris nädalavahetusel Stulovi väljaütlemisi nii: