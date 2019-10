MÕÕGARÜNNAK KUOPIOS: üks inimene sai surma, kümme haavatut viidi haiglasse

Üks inimene sai surma. Kuopio ülikooli haiglasse on viidud kümme haavatut. Neist kahe vigastused on rasked. Savo ametikool asub Hermani kaubanduskeskusega samas hoones. Pealtnägijate sõnul kasutas ründajaks olnud noor mees mõõka või matšeetet. Politsei ei ole seda kinnitanud.

Üks tunnistaja rääkis ajalehele Keskisuomalainen, et ründaja oli löönud ametikoolis tüdrukut mõõgaga kaela ja kõhtu. Ajalehe Savon Sanomat andmetel lõi mees mõõgaga ka õpetajat. YLE Uutiset teatas kell 15.30 viitega politseile, et ründaja on sünnijärgne Soome kodanik.