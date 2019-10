MÕÕGARÜNNAK KUOPIOS: Iltalehti avaldas kolmapäeva hommikul ründaja nime

Üks noor naine sai surma. Kuopio ülikooli haiglasse viidi kümme haavatut. Neist neli lubati hiljem koju. Kahe inimese vigastused on rasked.

Savo ametikool asub Hermani kaubanduskeskusega samas hoones. Pealtnägijate sõnul kasutas ründajaks olnud noor mees mõõka. Politsei kinnitas hiljem, et ründaja kasutas saabli taolist külmrelva, kuid tal oli kaasas ka laskerelv.

Haiglale anti algul suurõnnetuse häire, mis tühistati kell 14.10.

Üks tunnistaja rääkis ajalehele Keskisuomalainen, et ründaja oli löönud ametikoolis tüdrukut mõõgaga kaela ja kõhtu. Mees ründas mõõgaga ka õpetajat. Politsei keeldus tema nime avalikustamast, kuid kinnitas, et tegemist on meesterahvaga, Soome sünnijärgse kodanikuga, kes sündis 1994. aastal ja on Savo ametikooli õpilane. Kriminaalne taust tal puudub.

Rünnakut näinud Savo ametikooli õpilane rääkis ajalehele Iltalehti, et ründaja tuli klassiruumi suure kotiga, võttis sellest mõõga ja lõi õpetajat. Seejärel puhkes paanika. Osa õpilastest loopis ründajat toolidega ning viimane põgenes. Õpilane kinnitas, et ründaja õpib samas koolis ja on pärit Kuopiost. Üks klassiruumis viibinud kaasõpilane kirjeldas tapjat Iltalehtile kui väga tarka ja nohiklikku tüüpi, kes ilmus keskpäeval alanud tundi suure hilinemise ja hiiglasliku pikliku kotiga. Ta vabandas õpetajale, et magas sisse, seejärel avas koti ja tõmbas sellest välja mõõga. Õpilase sõnul ei saanud klassisviibijad esiti arugi, et tegemist on ehtsa relva, mitte mänguasjaga.

Politseiautod sündmuskohal. Foto: AFP/Scanpix

Ida-Soome politsei teatel on oht möödas. Ründaja on üks kümnest haavatust. Tema vigastused on rasked. Pealtnägijate sõnul tulistasid politseinikud vihaselt karjunud ja nende poole liikunud mehe pihta vähemalt kaks lasku. Üks haavatutest on politseinik, kelle vigastused ei ole tõsised