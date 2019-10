ÕL VIDEO | Treener-nõustaja Kai Ilp: Eesti kuulub kolme kõige kehvema riigi sekka, kus vananeda 

Treener-nõustaja Kai Ilbi sõnul saab elada palju õnnelikumalt, kui piisavalt liikuda ja tervislikult toituda. „Mida me saame enda jaoks teha, on see, et me teeme oma füüsise korda. Täpselt samamoodi võtame toitumise enda kätte. Füüsis kui selline on väga-väga tähtis. Number üks on iga päev liikuda vähemalt 30 minutit, et me saaksime aeroobset trenni,“ räägib Ilp.