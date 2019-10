Surmaavarii rekonstruktsioon: noor mootorrattur pääsenuks normkiirusega sõites kriimudeta 

Aasta tagasi, 27. augusti hommikul ootas Kalju (nimi muudetud – toim) Saaremaal Laimjala bussipeatuses Kuressaare bussi, et tööle minna. Äkitselt nägi ta, kuidas valgetes riietes mootorrattur suure kiiruga Orissaare suunas kihutab. Kalju jõudis veel mõelda, et see mootorrattur sõidab ju oluliselt kiiremini, kui Laimjalas lubatud 70 km/h.