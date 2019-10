Uus-Meremaal suri kaks kõhubeebit, kelle emad olid nakatunud leetritesse 

Meedikute esindaja dr Karen Bartholomew ütles pressikonverensil, et ehkki pole päris kindel, et looted surid leetrite tõttu, sai kummagi ema parajasti leetrite vastast ravi.

"See on kahele naisele ja nende peredele väga kurb sündmus. On teada, et leetrid võivad põhjustada raseduskomplikatsioone, sealhulgas raseduse katkemist ja enneaegset sündi," vahendab The Guardian dr Bartholomew' sõnu. Arst toonitas siiski, et rasedad pole suuremas nakkusohus kui teised Uus-Meremaa elanikud.