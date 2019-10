Eesti elanikud on muutunud seksuaalvähemuste suhtes sallivamaks 

ERRi uudisportaal kirjutas, et küsitlusele vastanutest 53 protsenti olid seisukohal, et seksuaalvähemustel peaks olema samasugused õigused nagu heteroseksuaalidel, selle vastu oli 37 protsenti vastanutest. Euroopa Liidu keskmise järgi nõustub võrdsete õigustega 76 protsenti ja selle vastu on 20 protsenti vastanutest.