Auto kätte 61 euroga – Väikeliising.ee uus toode ka FIE-le! 

Pangaliisingute puhul kuulub kohe tasumisele näiteks lepingutasu, mis võib ulatuda 400 euroni, ja lisanduvad igakuised kaskokindlustuse maksed. On ju tore vaadata, et intress on 3–5%, kuid kalkulaatorid ei kuva haldustasusid ega kaskokindlustuse makseid, ning meie kogemuses on vanemate sõidukite pangaliisingu intressid ka juba 5–9% juures.