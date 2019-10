Priit Toobal tegi kohaliku netiväljaande ja sihib trükimeediasse 

Nüüdseks juba mitu aastat eraettevõtlusega tegelev Toobal seisis nädal tagasi koos võitluskaaslastega valgest tellisest Põhja-Sakala vallamaja ees, et toetust avaldada endisele vallavanemale Tõnu Aavasalule, kes volikogu umbusalduse tõttu tagasi pidi astuma. Uuel meediakanalil kritiseerib Toobal praeguse vallavalitsuse tööd ning volikoguga seonduvat. Samas kinnitab ta, et tal ei ole endise vallavanemaga mingeid sidemeid ning kriitiline on ta, kuna selleks on põhjust.