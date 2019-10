Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava 

Apricot OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väited Apricot Vodka kohta on valed ja eksitavad. Kaebaja leiab, et artiklist võib järeldada, et Viljandimaal asuv salaviinatootja ja salaviin Apricot Vodka kuulub Viljandimaal tegutsevale ettevõttele Apricot OÜ. Kaebaja kinnitas, et ei pole jõugule salaviina müünud. Kaebaja esitas Õhtulehele taotluse valeandmete ümberlükkamiseks ja vabandamiseks. Kaebaja ei ole rahul, et leht parandas veebis küll artikli pealkirja, kuid sisu jättis suuremas osas muutmata.