Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava  

Artikkel räägib sellest, et rahandusminister Martin Helme suvemajal puudub valla väitel ja ehitisregistri andmetel ehitusluba, kuigi minister ise väidab vastupidist.

Samal teemal Eesti uudised Segadus Martin Helme suvila lubade üle: ehitusluba ilmus välja, kasutusluba puudub Eeva Helme kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valet, sest majal on ehitusluba ja pooleli olevas majas on lubatud ehitamise ajal ka viibida. Kaebaja ei ole rahul Õhtulehes avaldatud parandustega ja pisikeses kirjas oleva vabandusega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Õhtuleht kogus maja kohta infot drooni lennutades.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ehitisregistrist ei olnud võimalik ehitusluba kinnistu andmetega leida ka korduvate täpsustavate päringutega. Seda üritasid nii Õhtuleht kui valla ehitusspetsialist. Kui selgus, et ehitusluba on siiski olemas, parandas leht eksimuse juba samal päeval veebis ja järgmise päeva paberlehes. Õhtulehe lisas, et Martin Helme tunnistas ühes hilisemas intervjuus, et enne loo ilmumist mõtles ta ehitusloa ajakirjanikule saata, kuid loobus sellest, sest parem olevat, kui ajakirjanik end „avalikult lolliks teeb“. Õhtulehe väitel ei ole ükski ametkond ebaseadusliku jälitustegevuse küsimuses küsimuste või etteheidetega nende poole pöördunud.