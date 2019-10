9 kõige sagedasemat küsimust õige madratsi valimisel 

Eelpool mainitud Sleepwelli Red Pocket ning Hypnose Luna sari ja Stroma Iris madratsid.

Mida valida, kui eelarve on piiratud või kui madrats läheb kohta, kus magatakse harvem?

Sellisel juhul on hea valik Sleepwelli Blue sarja madratsid. Igapäevasel kasutusel soovitame neile peale muretseda ka kattemadratsi.

Kas igale madratsile on vajalik peale panna kattemadrats?

Kattemadrats pikendab madratsi eluiga. Samuti on kattemadratsiga võimalik madratsit teha pehmemaks või siis kõvemaks/jäigemaks (kookossisuga kattemadratsiga). Tihti kasutatakse kattemadratseid ka lahtikäivatel diivanitel – neid on võimalik tellida erimõõdus, et sobituks magamisosaga.

Üks viga, mida kiputakse tegema, on see, et äravajunud madratsit üritatakse kattemadratsiga parandada. Kui aga madrats on juba keha all liiga pehme või ära vajunud, siis kattemadrats võtab alumise madratsiga sama kuju ja võib probleemi vaid suurendada.

Kuidas valida kattemadratsit?