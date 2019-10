Pea kõik suuremad kaupluseketid jätkavad M.V. Wooli kalatoodete müügiga 

Euroopa toiduohutusameti (EFSA) viimane raport näitab näpuga eesti kalafrima poole ning süüdistab M.V. Wooli inimelusid nõudnud listerioosipuhangus. Möödunud nädalal teatas Maxima, et korjab skandaali tõttu kõik ettevõtte kalatooted müügilt ära.

"VTA on meile kinnitanud, et Prisma riiulitel olevate M.V. Wooli toodete osas ohtu ei ole. Vastavalt VTA ettekirjutustele on M.V. Wool kohustatud eraldi kontrollima iga nende poolt väljasaadetavat kaubapartiid. Lisaks võtab VTA müügikohtadest regulaarselt täiendavaid proove ning Prisma kontrollib ka omapoolselt väga täpselt kalatoodete hoiutingimusi. Lähtuvalt sellest informatsioonist saame kinnitada, et Prismas müüdav kala on ohutu ja kuni meil müügiloleva kauba kvaliteedi osas pole muud infot, jätkame antud tootja kauba edasimüümisega," ütleb Tomingas.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütleb, et ettevõttele on toidu kvaliteet tähtis ning M.V. Wooli kalatooted on VTA poolt kontrollitud ning ohutud. "Jätkame seega toodete müügiga," kinnitab Veski.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütleb, et ka nemad on sel teemal konsulteerinud VTA-ga, kelle sõnul kontrollitakse kõiki partiisid enne poodidesse saatmist. "Kui VTA peab vajalikuks toodete müük peatada, siis loomulikult teeme seda viivitamatult," lubab Miido.

Kalafirma omanik: minu tooted on puhtad

Kodumaine kalafirma kutsus läinud nädala neljapäeval kokku erakorralise pressikonverentsi, et vastata kolmapäeva õhtul telesaates "Pealtnägija" esitatud kahtlustele, mille kohaselt on ettevõtte toodang saastunud eriti ohtliku listeeriabakteriga ning seetõttu on surnud mitu inimest.