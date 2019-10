UURING: kliimaneutraalsus on võimalik, aga seda saavutada on keeruline ning kallis 

Kliimaneutraalsus tähendab, et riik ei paiska oma tegevusega atmosfääri rohkem kasvuhoonegaase, kui keskkond siduda suudab. Euroopa liit soovib, et aastaks 2050. oleks kõik liikmesriikid saavutanud kliimaneutraalsuse. Selleks, et hinnata Eesti võimekust saavutada kliimaneutraalsus järgneva kolmekümne aasta jooksul, valmis mahukas uuring: Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs.

Värskest uuringust tuleb välja, et Eestil kliimaneutraalsuse saavutamiseks kõik eeldused olemas. Küll aga kuluks selleks ca 17,3 miljardit eurot ning valitsus peaks selle eesmärgi nimel pidevalt tööd tegema.Uuringu kokkuvõtvas osas on ka hoiatus, et mida kaugemale lükata strateegiliselt olulised otsused, seda keerukamaks ja kallimaks kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine kujuneb.

Uuringutulemuste esitlemisel võttis sõna ka keskkonnaminister Rene Kokk, kes ütles, et analüüs on igati asjakohane ning tema ei näe põhjust, mispärast ei peaks valitsus selle nimel tööd tegema. Küll aga möönis Kokk, et tegemist on alles algse kondikavaga, kuidas eesmärk saavutada ning ees ootab pikk töö, et see ka reaalsuseks teha.