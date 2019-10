TURVAETTEVÕTE HOIATAB: oktoobriga algab teine suvilavarguste hooaeg 

Rapid Security varavastaste kuritegude analüüsid näitavad, et suvilatest käib igal aastal üle kaks varguste lainet – suvilatesse sissekolimise ja neist väljakolimise ajal. Rapid Security juhataja Vallo Põldma sõnul on see aeg, mil suvilates leidub väärtuslikku kraami, aga kus inimesed enam püsivalt suvekodudes ei ela.