Sünnist saadik kurt Alar: nüüdseks teatakse juba, et saan oma tööde ja toimetustega hästi hakkama! 

Urmas Nugini inseneribüroos töötab 11 inimest. „Saame kenasti läbi ja klapime hästi,“ kinnitab Alar. Samas avaldab ta, et eelistaks kõige parema meelega omaette töötada. „Mulle meeldib asjad kiiresti ära teha, siis on kaelast ära ja korras. Kui mitu inimest on mängus, kipub töö venima. Hea on see, et väiksemaid projekte saangi üksi teha,“ tõdeb ta.

Töökaaslaste ja ülemusega suhtleb Alar kirjalikult – e-maili või Skype’i kaudu. „Eks minu puhul on tavapärasest rohkem kirjutada vaja. Selle asemel, et ülemus hõikaks mulle teisest toast midagi, tuleb ta minu juurde. Ta teab, et ma ei kuule, et olen kurt. Siiski tundub, et kõik on laabunud hästi – mingeid kaebusi ei ole olnud,“ seletab Alar. Kui on ootamatult vaja midagi selgitada, joonistab-kirjutab ta paberi peale.

Aasta jooksul võetakse kolleegidega ette ka mitmeid ühisüritusi. Kui koolituste ajaks tellitakse Alarile viipekeele tõlk, siis meelelahutuslikele sündmustele tuleb mehega kaasa tema abikaasa.

Mida Alar arvab – kas nüüdisajal kardetakse kurti tööle võtta? „Mul on keeruline seda öelda, sest mina isiklikult ei ole sellist probleemi tajunud,“ tunnistab ta ja lisab: „Arvan, et peaks olema julge ja proovima. Püüa tööandjaga läbi rääkida, et vähemalt saaksid end tööl näidata ja tõestada pädevust tööülesannete täitmisel.“

Meelsasti veedab aega perega

Alar on pärit Põlvamaalt, kuid elanud mõnda aega Tartu lähedal Tõrvandis. „Mulle väga meeldib Põlvamaal, aga paraku pole seal tööd – niisiis ei ole mõtet sinna jääda. Eks Tartumaal on ka hea elada,“ mõtiskleb Alar.

Tõrvandis elab ta koos abikaasa ja nelja lapsega – vanem neist on juba 20aastane, kuid noorim alles kuuene. „Vanem poeg on hetkel kaitseväes, nii et päriselt ta kodus ei ole. Kui poeg tagasi tuleb, siis jätkab ta õppimist Lennuakadeemias,“ lausub uhke isa.