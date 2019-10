Tallinn pakub isikliku abistaja teenust vaid ühele protsendile abivajajatele 

Nimetatud 16 000 tallinlasest on viimase arvestuse järgi liikumispuudega 4934, nägemispuudega 416 ja liitpuudega 8796. Tallinna eelarves seisab, et tänavuse aasta eesmärk on pakkuda isikliku abistaja teenust 98 nägemispuudega ja 78 liikumispuudega inimesele. See tähendab, et liikumispuudega täisealistest tallinlastest saab linnalt isikliku abistaja vaid 1,5 protsenti.