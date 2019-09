Saatkond lekitas kogemata 197 Eestis elava hispaanlase meiliaadressid 

Hispaania väljaanne alustab artiklit juhtunud eksitusest otseselt mööndes, et mitte kõik riigid pole tehnoloogiliselt ja netivallas nii arenenud kui Eesti ning et seda ilmestab ka õnnetus, mis puudutab Eestis elavaid hispaanlasi. E-kirjas Eestis elavatele rahvuskaaslastele andis saatkond teada nende õigusest osaleda saatkonnas 10. novembril Hispaanias toimuvatel valimistel.

Näib, et saatkond saatis aga kirja laiali kõigi aadressaatide aadresse lihtsalt järjestikku ladudes. Ehk et 197 kirjasaajat võisid kõik üksteise isiklikke e-posti aadresse imetleda. Nii saatkond paraku teha ei tohi.

Suursaadik Teresa Orjales kinnitas El Confidentialile, et seni pole ükski adressaat vea pärast kurtnud ning üldiselt on Eestis elavad hispaanlased saatkonnaga väga rahul. Ta kinnitab, et tegemist oli inimliku veaga.