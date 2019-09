Robert Kitt löödi Swedbankist minema

„Muudatus juhatuses viib Eesti Swedbanki edasi. Olavi Lepp ja Anna Kõuts on mõlemad kogenud juhid panganduses,“ ütles Swedbank Eesti Nõukogu esimees Björn Elfstrand panga pressiteates.

Lisaks Robert Kitile lahkub juhatusest veel panga endine finantsjuht Vaiko Tammeväli ja endine eraisikute panganduse juht Kaie Metsla. Metsla ülesandeid hakkab täitma Tarmo Ulla. Nii Kitt kui ka Tammeväli on oma positsioonidest eemaldatud alates 17. juunist.

„Eemaldada kolm hinnatud juhti oma ametikohalt oli raske otsus. Siiski, see on tagajärg panga sisejuurdlusele. Otsus põhineb informatsioonil, mis on seotud rahapesutõkestamises ja selle puudustega [Eestis],“ selgitas Elfstrand.