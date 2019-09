Eesti uudised Eesti Pangas peeti lahing, mis Helme sõnul on juba lõppenud Viljar Voog , täna, 20:40 Jaga: M

GALERII

AITAB: Martin Helme hinnangul peaksid pensionireformi vastu seisjad keskenduma juba sellele, kuidas uues süsteemis hakkama saada. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Kuigi rahandusminister Martin Helme ütles kohe esmaspäeva hommikul, et praegune valitsuskoalitsioon teeb teise pensionisamba reformi kindlasti ja kiiresti ära, rääkis Eesti Pangas terve saalitäis inimesi ikkagi terve päeva, kuidas tegu on tormaka ja ohtliku sammuga. „Ma naersingi, et miks mind siia eksperdiks kutsuti, sest „ekspert“ on ju ikka see, kes ütleb, et teine sammas on hea,“ nentis üksiku reformimeelse esinejana üles astunud Indrek Neivelt.