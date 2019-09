Küsimus | Miks tehti Tallinna televisiooni sulgemise otsus volikogust mööda minnes? 

Tiit Terik, Tallinna volikogu esimees, Keskerakond: Kõige kaalukamad otsused teeb mõistagi Tallinna linnavolikogu. Nendeks on sihtasutuse tegevuse alustamine või lõpetamine, samuti sihtasutuse eelarve. Need küsimused, mis on seotud kanali vabalevis näitamisega, programmiga vms, teeb sihtasutuse enda nõukogu. Tallinna Televisiooni tegevuse ümberkorraldamise osas ongi otsused teinud SA Tallinna Televisioon nõukogu, kellele vastava ettepaneku teemat arutada tegi linnapea.