Juhtkiri | Ohvri süüdistamine peab lõppema 

Loomulikult hoiatuseks – et üha rohkemad inimesed õpiksid partneri näiliselt ülihooliva käitumise taga märkama teise kontrollimisvajadust ja võimalikule vägivaldsusele kaldumise esmaseid märke. Ja ehk veelgi olulisem – julgustuseks, et sarnases olukorras naised ja mehed teaksid, et ka kõige jõhkramate vägivaldurite käest on võimalik eluga pääseda.

Ent kujutame nüüd ette, et sellisesse olukorda sattunu paotabki esimest korda suu ja saab vastuseks süüdistuste laviini: „Miks sa siis lasid sel juhtuda? Ise olid loll ja häbi peaks olema.“ Kas ja millal julgebki too ohver enam oma üleelamistest rääkida, eriti kui kärataja on oma ala ekspert? On tülgastav, et just sellist hoiakut demonstreeris avalikus sõnavõtus – ja jäi endale kindlaks ka ajakirjanikuga suheldes – jurist, kes peaks esindama (ja ongi seda enda sõnul teinud) vägivalla ohvreid kohtuvaidlustes.

Nii on vaid mõistlik, et maksumaksja rahastatav Eesti Õigusbüroo ei näinud võimalust sellise juristiga koostööd jätkata. Paraku pole meil põhjust loota, et tegu oleks üksikjuhtumiga. 2014. aastal tehtud uuring näitas: juristide, sotsiaaltöötajate, politseinike ja meditsiinitöötajate seas leidub hulganisti neid, kelle arvates on naine perevägivallas peaaegu võrdväärselt süüdi vägivallatsejast mehega. Näiteks nõustus 58% küsitletud juristidest väitega, et naised provotseerivad meest vägivallale pideva näägutamisega. Sama arvas kolm neljandikku politseiuurijatest.